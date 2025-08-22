עוד על GEL

Gelato Network סֵמֶל

Gelato Network מְחִיר(GEL)

Gelato Network (GEL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:51:29 (UTC+8)

Gelato Network (GEL) מידע על מחיר (USD)

Gelato Network (GEL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06019. במהלך 24 השעות האחרונות, GEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06012 לבין שיא של $ 0.07425, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.248103084399532, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.032974778219578824.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GEL השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -14.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gelato Network (GEL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Gelato Network הוא $ 16.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.65K. ההיצע במחזור של GEL הוא 269.15M, עם היצע כולל של 420690000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.32M.

Gelato Network (GEL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Gelato Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0104428-14.77%
30 ימים$ -0.00029-0.48%
60 ימים$ +0.01993+49.50%
90 ימים$ -0.03406-36.14%
Gelato Network שינוי מחיר היום

היום,GEL רשם שינוי של $ -0.0104428 (-14.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Gelato Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00029 (-0.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Gelato Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GEL ראה שינוי של $ +0.01993 (+49.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Gelato Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03406 (-36.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gelato Network (GEL)?

בדוק את Gelato Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGelato Network (GEL)

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Gelato Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gelato Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGEL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gelato Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGelato Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Gelato Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gelato Network (GEL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gelato Network (GEL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gelato Network.

בדוק את Gelato Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Gelato Network (GEL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gelato Network (GEL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GEL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Gelato Network (GEL)

מחפש איך לקנותGelato Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gelato Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GEL למטבעות מקומיים

Gelato Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Gelato Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGelato Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gelato Network

כמה שווה Gelato Network (GEL) היום?
החי GELהמחיר ב USD הוא 0.06019 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GEL ל USD?
המחיר הנוכחי של GEL ל USD הוא $ 0.06019. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gelato Network?
שווי השוק של GEL הוא $ 16.20M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GEL?
ההיצע במחזור של GEL הוא 269.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GEL?
‏‏GEL השיג מחיר שיא (ATH) של 4.248103084399532 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GEL?
GEL ‏‏רשם מחירATL של 0.032974778219578824 USD.
מהו נפח המסחר של GEL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GEL הוא $ 99.65K USD.
האם GEL יעלה השנה?
GEL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GEL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:51:29 (UTC+8)

Gelato Network (GEL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

