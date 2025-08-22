Gelato Network (GEL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06019. במהלך 24 השעות האחרונות, GEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06012 לבין שיא של $ 0.07425, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.248103084399532, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.032974778219578824.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GEL השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -14.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Gelato Network (GEL) מידע שוק
No.917
$ 16.20M
$ 99.65K
$ 25.32M
269.15M
420,690,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של Gelato Network הוא $ 16.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.65K. ההיצע במחזור של GEL הוא 269.15M, עם היצע כולל של 420690000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.32M.
Gelato Network (GEL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Gelato Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0104428
-14.77%
30 ימים
$ -0.00029
-0.48%
60 ימים
$ +0.01993
+49.50%
90 ימים
$ -0.03406
-36.14%
Gelato Network שינוי מחיר היום
היום,GEL רשם שינוי של $ -0.0104428 (-14.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Gelato Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00029 (-0.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Gelato Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GEL ראה שינוי של $ +0.01993 (+49.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Gelato Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03406 (-36.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gelato Network (GEL)?
Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.
