מה זהGelato Network (GEL)

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Gelato Network (GEL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gelato Network (GEL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GEL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

למובן מעמיק יותר של Gelato Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gelato Network כמה שווה Gelato Network (GEL) היום? החי GELהמחיר ב USD הוא 0.06019 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי GEL ל USD? $ 0.06019 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של GEL ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Gelato Network? שווי השוק של GEL הוא $ 16.20M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של GEL? ההיצע במחזור של GEL הוא 269.15M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GEL? ‏‏GEL השיג מחיר שיא (ATH) של 4.248103084399532 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GEL? GEL ‏‏רשם מחירATL של 0.032974778219578824 USD . מהו נפח המסחר של GEL? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GEL הוא $ 99.65K USD . האם GEL יעלה השנה? GEL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GEL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Gelato Network (GEL) עדכונים חשובים מהתעשייה

