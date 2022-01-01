Gelato Network (GEL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Gelato Network (GEL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Gelato Network (GEL) מידע Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure. אתר רשמי: https://gelato.network/ מסמך לבן: https://docs.gelato.network/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05 קנה GELעכשיו!

Gelato Network (GEL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gelato Network (GEL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 14.83M $ 14.83M $ 14.83M ההיצע הכולל: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M אספקה במחזור: $ 269.15M $ 269.15M $ 269.15M FDV (שווי מדולל מלא): $ 23.18M $ 23.18M $ 23.18M שיא כל הזמנים: $ 4.4999 $ 4.4999 $ 4.4999 שפל כל הזמנים: $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 מחיר נוכחי: $ 0.05511 $ 0.05511 $ 0.05511 למידע נוסף על Gelato Network (GEL) מחיר

Gelato Network (GEL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gelato Network (GEL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GEL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GELהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GELטוקניומיקה, חקרו אתGELהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GEL מעוניין להוסיף את Gelato Network (GEL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GEL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GEL ב-MEXC עכשיו!

Gelato Network (GEL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GELעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GEL עכשיו את היסטוריית המחירים!

GEL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GEL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GEL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GELעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!