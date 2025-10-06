Futu Holdings מחיר היום

מחיר Futu Holdings (FUTUON) בזמן אמת היום הוא $ 165.63, עם שינוי של 1.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FUTUON ל USD הוא $ 165.63 לכל FUTUON.

Futu Holdings כרגע מדורג במקום #2014 לפי שווי שוק של $ 1.12M, עם היצע במחזור של 6.75K FUTUON. ב‑24 השעות האחרונות, FUTUON סחר בין $ 163.74 (נמוך) ל $ 170.24 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 201.65506655431702, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 150.44906962587248.

ביצועים לטווח קצר, FUTUON נע ב -0.12% בשעה האחרונה ו -11.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 108.17K.

Futu Holdings (FUTUON) מידע שוק

דירוג No.2014 שווי שוק $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M נפח (24 שעות) $ 108.17K$ 108.17K $ 108.17K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M אספקת מחזור 6.75K 6.75K 6.75K אספקה כוללת 6,745.06219617 6,745.06219617 6,745.06219617 בלוקצ'יין ציבורי ETH

