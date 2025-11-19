Futu Holdings (FUTUON) תחזית מחיר (USD)

קבל Futu Holdings תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה FUTUON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות FUTUON

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Futu Holdings % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $168.24 $168.24 $168.24 +0.47% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Futu Holdings תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Futu Holdings (FUTUON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Futu Holdings ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 168.24 בשנת 2025. Futu Holdings (FUTUON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Futu Holdings ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 176.6520 בשנת 2026. Futu Holdings (FUTUON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של FUTUON הוא $ 185.4846 עם 10.25% שיעור צמיחה. Futu Holdings (FUTUON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של FUTUON הוא $ 194.7588 עם 15.76% שיעור צמיחה. Futu Holdings (FUTUON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של FUTUON הוא $ 204.4967 עם 21.55% שיעור צמיחה. Futu Holdings (FUTUON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של FUTUON הוא $ 214.7216 עם 27.63% שיעור צמיחה. Futu Holdings (FUTUON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Futu Holdings עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 349.7588. Futu Holdings (FUTUON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Futu Holdings עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 569.7203. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 168.24 0.00%

2026 $ 176.6520 5.00%

2027 $ 185.4846 10.25%

2028 $ 194.7588 15.76%

2029 $ 204.4967 21.55%

2030 $ 214.7216 27.63%

2031 $ 225.4576 34.01%

2032 $ 236.7305 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 248.5671 47.75%

2034 $ 260.9954 55.13%

2035 $ 274.0452 62.89%

2036 $ 287.7474 71.03%

2037 $ 302.1348 79.59%

2038 $ 317.2416 88.56%

2039 $ 333.1036 97.99%

2040 $ 349.7588 107.89% הצג עוד לטווח קצר Futu Holdings תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 168.24 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 168.2630 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 168.4013 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 168.9313 0.41% Futu Holdings (FUTUON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורFUTUONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $168.24 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Futu Holdings (FUTUON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורFUTUON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $168.2630 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Futu Holdings (FUTUON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורFUTUON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $168.4013 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Futu Holdings (FUTUON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורFUTUON הוא $168.9313 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Futu Holdings מחיר נוכחי $ 168.24$ 168.24 $ 168.24 שינוי מחיר (24 שעות) +0.47% שווי שוק $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M אספקת מחזור 6.75K 6.75K 6.75K נפח (24 שעות) $ 271.55K$ 271.55K $ 271.55K נפח (24 שעות) -- המחיר FUTUON העדכני הוא $ 168.24. יש לו שינוי של +0.47% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 271.55Kב 24 שעות. בנוסף, FUTUON יש כמות במעגל של 6.75K ושווי שוק כולל של $ 1.14M. צפה FUTUON במחיר חי

איך לקנות Futu Holdings (FUTUON) מנסה לקנות FUTUON? כעת ניתן לרכוש FUTUON באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Futu Holdings ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות FUTUON עכשיו

Futu Holdings מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בFutu Holdingsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלFutu Holdings הוא 168.31USD. היצע במחזור של Futu Holdings(FUTUON) הוא 0.00 FUTUON , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.14M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -1.1500 $ 176.37 $ 163.34

7 ימים -0.09% $ -17.7100 $ 190.82 $ 163.34

30 ימים 0.03% $ 4.9699 $ 203.75 $ 162.62 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Futu Holdings הראה תנועת מחירים של $-1.1500 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Futu Holdings נסחר בשיא של $190.82 ושפל של $163.34 . נרשם שינוי במחיר של -0.09% . מגמה אחרונה זו מציגה אתFUTUON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Futu Holdings חווה 0.03% שינוי, המשקף בערך $4.9699 לערכו. זה מצביע על כך ש FUTUON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Futu Holdings המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה FUTUON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Futu Holdings (FUTUON) מודול חיזוי מחיר עובד? Futu Holdings מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של FUTUONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךFutu Holdings לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של FUTUON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Futu Holdings. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלFUTUON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלFUTUON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Futu Holdings.

מדוע FUTUON חיזוי מחירים חשוב?

FUTUON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם FUTUON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, FUTUON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של FUTUON בחודש הבא? על פי Futu Holdings (FUTUON) כלי תחזית המחירים, המחיר FUTUON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 FUTUON בשנת 2026? המחיר של 1 Futu Holdings (FUTUON) היום הוא $168.24 . על פי מודול התחזית שלעיל, FUTUON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של FUTUON בשנת 2027? Futu Holdings (FUTUON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 FUTUON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של FUTUON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Futu Holdings (FUTUON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של FUTUON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Futu Holdings (FUTUON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 FUTUON בשנת 2030? המחיר של 1 Futu Holdings (FUTUON) היום הוא $168.24 . על פי מודול התחזית שלעיל, FUTUON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי FUTUON תחזית המחיר בשנת 2040? Futu Holdings (FUTUON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 FUTUON עד שנת 2040. הירשם עכשיו