FTX Token (FTT) ניתוח טכני היום דף FTX Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FTT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של FTX Token למטה. הירשם

FTX Token (FTT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.2181 -- +9.54% +4.35% -31.98%

FTX Token זרימת הון זרימת נטו פנימה FTTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.22 2026-08-20 $0.01 M 0.21 2026-08-19 $0.01 M 0.20 2026-08-18 -$0.08 M 0.20 2026-08-17 $0.00 M 0.21 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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