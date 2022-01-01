FTX Token (FTT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FTX Token (FTT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FTX Token (FTT) מידע FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX. מסמך לבן: https://docs.google.com/document/d/1u5MOkENoWP8PGcjuoKqRkNP5Gl1LLRB9JvAHwffQ7ec/view סייר בלוקים: https://solscan.io/token/AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3 קנה FTTעכשיו!

FTX Token (FTT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FTX Token (FTT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 281.86M $ 281.86M $ 281.86M ההיצע הכולל: $ 328.90M $ 328.90M $ 328.90M אספקה במחזור: $ 328.90M $ 328.90M $ 328.90M FDV (שווי מדולל מלא): $ 281.86M $ 281.86M $ 281.86M שיא כל הזמנים: $ 84.967 $ 84.967 $ 84.967 שפל כל הזמנים: $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 מחיר נוכחי: $ 0.857 $ 0.857 $ 0.857 למידע נוסף על FTX Token (FTT) מחיר

FTX Token (FTT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FTX Token (FTT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FTT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FTTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FTTטוקניומיקה, חקרו אתFTTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

FTX Token (FTT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FTTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FTT עכשיו את היסטוריית המחירים!

FTT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FTT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FTT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FTTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

