FTT

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

שֵׁםFTT

דירוגNo.177

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.51%

אספקת מחזור328,895,103.813207

מקסימום היצע352,170,015

אספקה כוללת328,895,103.813207

שיעור מחזור0.9339%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים85.0168524,2021-09-09

המחיר הנמוך ביותר0.6988230808940652,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואFTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

FTT/USDT
FTX Token
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (FTT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
