Froggie מחיר היום

מחיר Froggie (FROGGIE) בזמן אמת היום הוא $ 0.005265, עם שינוי של 5.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FROGGIE ל USD הוא $ 0.005265 לכל FROGGIE.

Froggie כרגע מדורג במקום #3764 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 FROGGIE. ב‑24 השעות האחרונות, FROGGIE סחר בין $ 0.005034 (נמוך) ל $ 0.006671 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0900423722044794, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000943851277787579.

ביצועים לטווח קצר, FROGGIE נע ב -0.38% בשעה האחרונה ו +18.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.01K.

Froggie (FROGGIE) מידע שוק

דירוג No.3764 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 55.01K$ 55.01K $ 55.01K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.27M$ 5.27M $ 5.27M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Froggie הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.01K. ההיצע במחזור של FROGGIE הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.27M.