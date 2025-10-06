Exotic Markets מחיר היום

מחיר Exotic Markets (EXO) בזמן אמת היום הוא $ 0,4674, עם שינוי של 1,76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EXO ל USD הוא $ 0,4674 לכל EXO.

Exotic Markets כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- EXO. ב‑24 השעות האחרונות, EXO סחר בין $ 0,4231 (נמוך) ל $ 0,503 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, EXO נע ב +1,12% בשעה האחרונה ו -28,37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55,71K.

Exotic Markets (EXO) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 55,71K$ 55,71K $ 55,71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Exotic Markets הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55,71K. ההיצע במחזור של EXO הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.