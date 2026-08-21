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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Euler Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Euler Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Euler Finance (EUL) ניתוח טכני היום

Euler Finance (EUL) ניתוח טכני היום

דף Euler Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EUL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Euler Finance למטה.

Euler Finance (EUL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.2052--+5.88%+18.86%+1.35%
למידע נוסף על Euler Finance מחיר

Euler Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Euler Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 18
נייטרלי 4
קנה 4
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 13נייטרלי 0קנה 1
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.204
1.2037
R2
1.2037
1.2033
R1
1.203
1.2031
PP
1.2027
1.2027
S1
1.202
1.2023
S2
1.2017
1.2021
S3
1.201
1.2017

Euler Finance אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.04M
$1.49 M
$1.45 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.45 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.43 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.91 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.90 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Euler Finance זרימת הון

זרימת נטו פנימהEULUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M1.21
2026-08-20-$0.13 M1.24
2026-08-19-$0.12 M1.24
2026-08-18$0.17 M1.20
2026-08-17$0.24 M1.19

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Euler Finance (EUL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Euler Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTEUL
$1.2052
$1.2052$1.2052
-3.13%
61.24K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

EUL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EUL
EUL
USD
USD

1 EUL = 1.2052 USD

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