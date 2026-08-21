Euler Finance (EUL) ניתוח טכני היום דף Euler Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EUL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Euler Finance למטה. הירשם

Euler Finance (EUL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.2052 -- +5.88% +18.86% +1.35%

Euler Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Euler Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 18 נייטרלי 4 קנה 4 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 13 נייטרלי 0 קנה 1 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 5 נייטרלי 4 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 1.204 1.2037 R2 1.2037 1.2033 R1 1.203 1.2031 PP 1.2027 1.2027 S1 1.202 1.2023 S2 1.2017 1.2021 S3 1.201 1.2017

Euler Finance אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.04M $1.49 M $1.45 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.45 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.43 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.91 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.90 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Euler Finance זרימת הון זרימת נטו פנימה EULUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.02 M 1.21 2026-08-20 -$0.13 M 1.24 2026-08-19 -$0.12 M 1.24 2026-08-18 $0.17 M 1.20 2026-08-17 $0.24 M 1.19 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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