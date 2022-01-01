Euler Finance (EUL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Euler Finance (EUL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Euler Finance (EUL) מידע Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party. אתר רשמי: https://www.euler.finance/ מסמך לבן: https://docs.euler.finance/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b קנה EULעכשיו!

Euler Finance (EUL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Euler Finance (EUL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 198.51M $ 198.51M $ 198.51M ההיצע הכולל: $ 27.18M $ 27.18M $ 27.18M אספקה במחזור: $ 19.77M $ 19.77M $ 19.77M FDV (שווי מדולל מלא): $ 272.97M $ 272.97M $ 272.97M שיא כל הזמנים: $ 16.985 $ 16.985 $ 16.985 שפל כל הזמנים: $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 מחיר נוכחי: $ 10.042 $ 10.042 $ 10.042 למידע נוסף על Euler Finance (EUL) מחיר

Euler Finance (EUL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Euler Finance (EUL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EUL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EULהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EULטוקניומיקה, חקרו אתEULהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EUL מעוניין להוסיף את Euler Finance (EUL) לפורטפוליו שלך?

Euler Finance (EUL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EULעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EUL עכשיו את היסטוריית המחירים!

EUL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EUL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EUL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EULעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

