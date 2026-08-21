ETHW (ETHW) ניתוח טכני היום דף ETHW הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ETHW מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ETHW למטה. הירשם

ETHW (ETHW) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.2694 -- +14.58% +11.04% -0.45%

ETHW אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ETHW במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 9 נייטרלי 3 קנה 14 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 1 קנה 11 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.2696 0.2695 R2 0.2695 0.2695 R1 0.2695 0.2695 PP 0.2694 0.2694 S1 0.2694 0.2694 S2 0.2693 0.2694 S3 0.2693 0.2693

ETHW אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.09M $4.20 M $4.29 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.14 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.14 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.26 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.26 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. ETHW זרימת הון זרימת נטו פנימה ETHWUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.27 2026-08-20 $0.03 M 0.27 2026-08-19 -$0.01 M 0.25 2026-08-18 $0.02 M 0.24 2026-08-17 $0.00 M 0.24 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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