ETHW (ETHW) מידע EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work. אתר רשמי: https://ethereumpow.org/ סייר בלוקים: https://ethwscan.com

ETHW (ETHW) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ETHW (ETHW), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 181.57M $ 181.57M $ 181.57M ההיצע הכולל: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M אספקה במחזור: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M FDV (שווי מדולל מלא): $ 181.57M $ 181.57M $ 181.57M שיא כל הזמנים: $ 130 $ 130 $ 130 שפל כל הזמנים: $ 0.9976494131002414 $ 0.9976494131002414 $ 0.9976494131002414 מחיר נוכחי: $ 1.684 $ 1.684 $ 1.684 למידע נוסף על ETHW (ETHW) מחיר

ETHW (ETHW) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ETHW (ETHW) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ETHW אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ETHWהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ETHWטוקניומיקה, חקרו אתETHWהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

ETHW (ETHW) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ETHWעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ETHW עכשיו את היסטוריית המחירים!

