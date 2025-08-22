עוד על ETHW

ETHW (ETHW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:46:57 (UTC+8)

ETHW (ETHW) מידע על מחיר (USD)

ETHW (ETHW) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.72. במהלך 24 השעות האחרונות, ETHW נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.69 לבין שיא של $ 1.944, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 141.36226499471468, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.9976494131002414.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETHW השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -4.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ETHW (ETHW) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של ETHW הוא $ 185.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.73M. ההיצע במחזור של ETHW הוא 107.82M, עם היצע כולל של 107818999.04993. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.45M.

ETHW (ETHW) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ETHWהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.07987-4.44%
30 ימים$ -0.001-0.06%
60 ימים$ +0.412+31.49%
90 ימים$ -0.014-0.81%
ETHW שינוי מחיר היום

היום,ETHW רשם שינוי של $ -0.07987 (-4.44%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ETHW שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001 (-0.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ETHW שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ETHW ראה שינוי של $ +0.412 (+31.49%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ETHW שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.014 (-0.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ETHW (ETHW)?

בדוק את ETHW עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהETHW (ETHW)

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

ETHW זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ETHWההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקETHW את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ETHWאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךETHW לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ETHWתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ETHW (ETHW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ETHW (ETHW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ETHW.

בדוק את ETHW תחזית המחיר עכשיו‏!

ETHW (ETHW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ETHW (ETHW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ETHW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ETHW (ETHW)

מחפש איך לקנותETHW? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ETHWב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ETHW למטבעות מקומיים

ETHW מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ETHW, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרETHW הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ETHW

כמה שווה ETHW (ETHW) היום?
החי ETHWהמחיר ב USD הוא 1.72 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ETHW ל USD?
המחיר הנוכחי של ETHW ל USD הוא $ 1.72. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ETHW?
שווי השוק של ETHW הוא $ 185.45M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ETHW?
ההיצע במחזור של ETHW הוא 107.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ETHW?
‏‏ETHW השיג מחיר שיא (ATH) של 141.36226499471468 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ETHW?
ETHW ‏‏רשם מחירATL של 0.9976494131002414 USD.
מהו נפח המסחר של ETHW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ETHW הוא $ 1.73M USD.
האם ETHW יעלה השנה?
ETHW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ETHW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:46:57 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

