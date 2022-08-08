ETHW

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

שֵׁםETHW

דירוגNo.260

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)8.08%

אספקת מחזור107,818,999.04993

מקסימום היצע0

אספקה כוללת107,818,999.04993

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים141.36226499471468,2022-08-08

המחיר הנמוך ביותר0.9976494131002414,2025-04-07

בלוקצ'יין ציבוריETHW

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

ETHW/USDT
ETHW
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ETHW)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
ETHW/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ETHW)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
Loading...