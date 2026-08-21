Ether.Fi Foundation (ETHFI) ניתוח טכני היום דף Ether.Fi Foundation הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ETHFI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ether.Fi Foundation למטה. הירשם

Ether.Fi Foundation (ETHFI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.5459 -- +23.50% +18.67% +50.05%

Ether.Fi Foundation אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Ether.Fi Foundation במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 0 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 0 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.545 0.545 R2 0.545 0.5449 R1 0.5449 0.5449 PP 0.5449 0.5449 S1 0.5448 0.5448 S2 0.5448 0.5448 S3 0.5447 0.5448

Ether.Fi Foundation אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.23M $6.00 M $6.22 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.40M קניות פעילות ל-3 ימים $6.77 M מכירות פעילות ל-3 ימים $6.37 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.30M קניות פעילות ל-7 ימים $21.11 M מכירות פעילות ל-7 ימים $20.81 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Ether.Fi Foundation זרימת הון זרימת נטו פנימה ETHFIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.12 M 0.54 2026-08-20 -$0.17 M 0.55 2026-08-19 -$0.19 M 0.51 2026-08-18 -$0.24 M 0.49 2026-08-17 -$0.71 M 0.50 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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