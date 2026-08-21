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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Ether.Fi Foundation, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Ether.Fi Foundation, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Ether.Fi Foundation (ETHFI) ניתוח טכני היום

Ether.Fi Foundation (ETHFI) ניתוח טכני היום

דף Ether.Fi Foundation הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ETHFI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ether.Fi Foundation למטה.

Ether.Fi Foundation (ETHFI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.5459--+23.50%+18.67%+50.05%
למידע נוסף על Ether.Fi Foundation מחיר

Ether.Fi Foundation אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Ether.Fi Foundation במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 0
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 0קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.545
0.545
R2
0.545
0.5449
R1
0.5449
0.5449
PP
0.5449
0.5449
S1
0.5448
0.5448
S2
0.5448
0.5448
S3
0.5447
0.5448

Ether.Fi Foundation אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.23M
$6.00 M
$6.22 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.40M
קניות פעילות ל-3 ימים
$6.77 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$6.37 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.30M
קניות פעילות ל-7 ימים
$21.11 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$20.81 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Ether.Fi Foundation זרימת הון

זרימת נטו פנימהETHFIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.12 M0.54
2026-08-20-$0.17 M0.55
2026-08-19-$0.19 M0.51
2026-08-18-$0.24 M0.49
2026-08-17-$0.71 M0.50

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Ether.Fi Foundation

סחור ב Ether.Fi Foundation (ETHFI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Ether.Fi Foundation מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTETHFI
$0.5457
$0.5457$0.5457
-1.11%
10.22M (USDT)
/USDCETHFI
$0.5458
$0.5458$0.5458
-1.05%
136.62K (USDT)
/USD1ETHFI
$0.5461
$0.5461$0.5461
-1.01%
99.82K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ETHFI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ETHFI
ETHFI
USD
USD

1 ETHFI = 0.5459 USD

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