Ether.Fi Foundation (ETHFI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ether.Fi Foundation (ETHFI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ether.Fi Foundation (ETHFI) מידע Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi. אתר רשמי: https://www.ether.fi/ מסמך לבן: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB קנה ETHFIעכשיו!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ether.Fi Foundation (ETHFI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 496.85M $ 496.85M $ 496.85M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 466.00M $ 466.00M $ 466.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B שיא כל הזמנים: $ 8.72 $ 8.72 $ 8.72 שפל כל הזמנים: $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 מחיר נוכחי: $ 1.0662 $ 1.0662 $ 1.0662 למידע נוסף על Ether.Fi Foundation (ETHFI) מחיר

Ether.Fi Foundation (ETHFI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ether.Fi Foundation (ETHFI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ETHFI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ETHFIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ETHFIטוקניומיקה, חקרו אתETHFIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ETHFI מעוניין להוסיף את Ether.Fi Foundation (ETHFI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ETHFI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ETHFI ב-MEXC עכשיו!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ETHFIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ETHFI עכשיו את היסטוריית המחירים!

ETHFI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ETHFI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ETHFI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ETHFIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!