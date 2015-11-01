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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Ethereum Classic, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Ethereum Classic, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Ethereum Classic (ETC) ניתוח טכני היום

Ethereum Classic (ETC) ניתוח טכני היום

דף Ethereum Classic הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ETC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ethereum Classic למטה.

Ethereum Classic (ETC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$6.92--+10.89%-1.01%-21.28%
למידע נוסף על Ethereum Classic מחיר

Ethereum Classic אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Ethereum Classic במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 9
נייטרלי 1
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 0קנה 13
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
6.9146
6.9133
R2
6.9133
6.9118
R1
6.9106
6.9108
PP
6.9093
6.9093
S1
6.9066
6.9078
S2
6.9053
6.9068
S3
6.9026
6.9053

Ethereum Classic אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.88M
$10.75 M
$11.63 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.49M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.77 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$2.26 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.33M
קניות פעילות ל-7 ימים
$5.12 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$5.46 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Ethereum Classic זרימת הון

זרימת נטו פנימהETCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.10 M6.90
2026-08-20$0.59 M6.85
2026-08-19$0.07 M6.27
2026-08-18-$0.20 M6.08
2026-08-17-$0.20 M6.19

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Ethereum Classic (ETC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Ethereum Classic מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTETC
$6.92
$6.92$6.92
+0.87%
16.78K (USDT)
/USDCETC
$6.899
$6.899$6.899
+0.65%
7.76K (USDT)
/BTCETC
$0.00009488
$0.00009488$0.00009488
+0.38%
1.34K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ETC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ETC
ETC
USD
USD

1 ETC = 6.92 USD

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