Ethereum Classic (ETC) ניתוח טכני היום דף Ethereum Classic הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ETC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ethereum Classic למטה. הירשם

Ethereum Classic (ETC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $6.92 -- +10.89% -1.01% -21.28%

Ethereum Classic אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Ethereum Classic במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 9 נייטרלי 1 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 0 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 6.9146 6.9133 R2 6.9133 6.9118 R1 6.9106 6.9108 PP 6.9093 6.9093 S1 6.9066 6.9078 S2 6.9053 6.9068 S3 6.9026 6.9053

Ethereum Classic אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.88M $10.75 M $11.63 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.49M קניות פעילות ל-3 ימים $1.77 M מכירות פעילות ל-3 ימים $2.26 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.33M קניות פעילות ל-7 ימים $5.12 M מכירות פעילות ל-7 ימים $5.46 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Ethereum Classic זרימת הון זרימת נטו פנימה ETCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.10 M 6.90 2026-08-20 $0.59 M 6.85 2026-08-19 $0.07 M 6.27 2026-08-18 -$0.20 M 6.08 2026-08-17 -$0.20 M 6.19 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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