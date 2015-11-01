Ethereum Classic (ETC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ethereum Classic (ETC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ethereum Classic (ETC) מידע Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network. אתר רשמי: https://ethereumclassic.org/ מסמך לבן: https://ethereumclassic.org/knowledge/foundation סייר בלוקים: https://etc.blockscout.com קנה ETCעכשיו!

Ethereum Classic (ETC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ethereum Classic (ETC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.34B $ 3.34B $ 3.34B ההיצע הכולל: $ 210.70M $ 210.70M $ 210.70M אספקה במחזור: $ 153.27M $ 153.27M $ 153.27M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B שיא כל הזמנים: $ 180 $ 180 $ 180 שפל כל הזמנים: $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 מחיר נוכחי: $ 21.82 $ 21.82 $ 21.82 למידע נוסף על Ethereum Classic (ETC) מחיר

Ethereum Classic (ETC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ethereum Classic (ETC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ETC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ETCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ETCטוקניומיקה, חקרו אתETCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ETC מעוניין להוסיף את Ethereum Classic (ETC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ETC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ETC ב-MEXC עכשיו!

Ethereum Classic (ETC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ETCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ETC עכשיו את היסטוריית המחירים!

ETC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ETC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ETC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ETCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

