ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

שֵׁםETC

דירוגNo.38

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0008%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)80.82%

אספקת מחזור153,442,050.9984194

מקסימום היצע210,700,000

אספקה כוללת210,700,000

שיעור מחזור0.7282%

תאריך הנפקה2015-11-01 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.7523 USDT

שיא כל הזמנים176.15769168,2021-05-06

המחיר הנמוך ביותר0.45244601368904114,2016-07-25

בלוקצ'יין ציבוריETC

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...