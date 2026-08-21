Ethena (ENA) ניתוח טכני היום דף Ethena הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ENA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ethena למטה. הירשם

Ethena (ENA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.11608 -- +35.30% +33.82% +15.98%

Ethena אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Ethena במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 4 נייטרלי 4 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 4 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.11643 0.11635 R2 0.11635 0.11626 R1 0.1162 0.11621 PP 0.11612 0.11612 S1 0.11597 0.11603 S2 0.11589 0.11598 S3 0.11574 0.11589

Ethena אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -3.36M $25.91 M $29.27 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.43M קניות פעילות ל-3 ימים $31.62 M מכירות פעילות ל-3 ימים $32.04 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.26M קניות פעילות ל-7 ימים $49.74 M מכירות פעילות ל-7 ימים $50.00 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Ethena זרימת הון זרימת נטו פנימה ENAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$2.01 M 0.11 2026-08-20 -$1.81 M 0.10 2026-08-19 $0.39 M 0.09 2026-08-18 -$0.33 M 0.08 2026-08-17 -$0.16 M 0.08 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.