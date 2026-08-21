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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Ethena, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Ethena, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Ethena (ENA) ניתוח טכני היום

Ethena (ENA) ניתוח טכני היום

דף Ethena הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ENA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ethena למטה.

Ethena (ENA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.11608--+35.30%+33.82%+15.98%
למידע נוסף על Ethena מחיר

Ethena אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Ethena במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 4
נייטרלי 4
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 4קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.11643
0.11635
R2
0.11635
0.11626
R1
0.1162
0.11621
PP
0.11612
0.11612
S1
0.11597
0.11603
S2
0.11589
0.11598
S3
0.11574
0.11589

Ethena אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-3.36M
$25.91 M
$29.27 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.43M
קניות פעילות ל-3 ימים
$31.62 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$32.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.26M
קניות פעילות ל-7 ימים
$49.74 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$50.00 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Ethena זרימת הון

זרימת נטו פנימהENAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$2.01 M0.11
2026-08-20-$1.81 M0.10
2026-08-19$0.39 M0.09
2026-08-18-$0.33 M0.08
2026-08-17-$0.16 M0.08

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Ethena

סחור ב Ethena (ENA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Ethena מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTENA
$0.11608
$0.11608$0.11608
+13.63%
11.81M (USDT)
/USDCENA
$0.11602
$0.11602$0.11602
+13.80%
685.46K (USDT)
/USDEENA
$0.11604
$0.11604$0.11604
+13.60%
555.79K (USDT)
/USD1ENA
$0.11605
$0.11605$0.11605
+13.75%
572.71K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ENA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ENA
ENA
USD
USD

1 ENA = 0.11608 USD

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