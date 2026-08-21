EDU Coin (EDU) ניתוח טכני היום דף EDU Coin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EDU מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של EDU Coin למטה. הירשם

EDU Coin (EDU) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.03909 -- -2.21% +27.12% -14.49%

EDU Coin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של EDU Coin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 5 קנה 14 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 9 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 4 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0391 0.0391 R2 0.0391 0.03909 R1 0.03909 0.03909 PP 0.03909 0.03909 S1 0.03908 0.03908 S2 0.03908 0.03908 S3 0.03907 0.03908

EDU Coin אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.56M $6.85 M $7.41 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.13 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.12 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.46 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.46 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. EDU Coin זרימת הון זרימת נטו פנימה EDUUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.04 2026-08-20 -$0.03 M 0.04 2026-08-19 -$0.03 M 0.04 2026-08-18 -$0.01 M 0.04 2026-08-17 -$0.10 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב EDU Coin (EDU) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב EDU Coin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT EDU $0.03909 $0.03909 $0.03909 +2.22% 1.57M (USDT) סַחַר