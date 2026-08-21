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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על EDU Coin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על EDU Coin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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EDU Coin (EDU) ניתוח טכני היום

EDU Coin (EDU) ניתוח טכני היום

דף EDU Coin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EDU מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של EDU Coin למטה.

EDU Coin (EDU) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.03909---2.21%+27.12%-14.49%
למידע נוסף על EDU Coin מחיר

EDU Coin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של EDU Coin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 5
קנה 14
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 9
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 4קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0391
0.0391
R2
0.0391
0.03909
R1
0.03909
0.03909
PP
0.03909
0.03909
S1
0.03908
0.03908
S2
0.03908
0.03908
S3
0.03907
0.03908

EDU Coin אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.56M
$6.85 M
$7.41 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.13 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.12 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.46 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.46 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

EDU Coin זרימת הון

זרימת נטו פנימהEDUUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.04
2026-08-20-$0.03 M0.04
2026-08-19-$0.03 M0.04
2026-08-18-$0.01 M0.04
2026-08-17-$0.10 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב EDU Coin (EDU) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב EDU Coin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTEDU
$0.03909
$0.03909$0.03909
+2.22%
1.57M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

EDU-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EDU
EDU
USD
USD

1 EDU = 0.03909 USD

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