EDU Coin (EDU) מידע The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. אתר רשמי: https://www.opencampus.xyz/ מסמך לבן: https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639

EDU Coin (EDU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור EDU Coin (EDU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 58.81M $ 58.81M $ 58.81M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 410.72M $ 410.72M $ 410.72M FDV (שווי מדולל מלא): $ 143.20M $ 143.20M $ 143.20M שיא כל הזמנים: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 שפל כל הזמנים: $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 מחיר נוכחי: $ 0.1432 $ 0.1432 $ 0.1432

EDU Coin (EDU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של EDU Coin (EDU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EDU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EDUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EDUטוקניומיקה, חקרו אתEDUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

EDU Coin (EDU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EDUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EDU עכשיו את היסטוריית המחירים!

