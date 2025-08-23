עוד על EARNM

EARNM מידע על מחיר

EARNM אתר רשמי

EARNM טוקניומיקה

EARNM תחזית מחיר

EARNM היסטוריה

EARNM מדריך קנייה

EARNMממיר מטבעות לפיאט

EARNM ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

EARN M Rewards סֵמֶל

EARN M Rewards מְחִיר(EARNM)

1 EARNM ל USDמחיר חי:

$0.000677
$0.000677$0.000677
+1.49%1D
USD
EARN M Rewards (EARNM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:37:02 (UTC+8)

EARN M Rewards (EARNM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000665
$ 0.000665$ 0.000665
24 שעות נמוך
$ 0.000678
$ 0.000678$ 0.000678
גבוה 24 שעות

$ 0.000665
$ 0.000665$ 0.000665

$ 0.000678
$ 0.000678$ 0.000678

$ 0.024703984176886202
$ 0.024703984176886202$ 0.024703984176886202

$ 0.000580593321799012
$ 0.000580593321799012$ 0.000580593321799012

+0.74%

+1.49%

-14.95%

-14.95%

EARN M Rewards (EARNM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000677. במהלך 24 השעות האחרונות, EARNM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000665 לבין שיא של $ 0.000678, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EARNMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.024703984176886202, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000580593321799012.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EARNM השתנה ב +0.74% במהלך השעה האחרונה, +1.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EARN M Rewards (EARNM) מידע שוק

No.3869

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.42K
$ 2.42K$ 2.42K

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

0.00%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של EARN M Rewards הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.42K. ההיצע במחזור של EARNM הוא 0.00, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.39M.

EARN M Rewards (EARNM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של EARN M Rewardsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000994+1.49%
30 ימים$ -0.000232-25.53%
60 ימים$ -0.000298-30.57%
90 ימים$ -0.000933-57.96%
EARN M Rewards שינוי מחיר היום

היום,EARNM רשם שינוי של $ +0.00000994 (+1.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

EARN M Rewards שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000232 (-25.53%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

EARN M Rewards שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EARNM ראה שינוי של $ -0.000298 (-30.57%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

EARN M Rewards שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000933 (-57.96%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של EARN M Rewards (EARNM)?

בדוק את EARN M Rewards עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEARN M Rewards (EARNM)

The EARNM Loyalty Ecosystem is an earnings-focused ecosystem that enables Web2/Web3 participants from all socioeconomic backgrounds to find new and valuable ways to grow and prosper. By transforming the Smartphone into the EarnPhone, $EARNM empowers users with additional sources of income for completing every day tasks. Whether you’re streaming music or trading crypto — $EARNM makes it easy to earn while using your phone.

EARN M Rewards זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול EARN M Rewardsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEARNM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים EARN M Rewardsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEARN M Rewards לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

EARN M Rewardsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EARN M Rewards (EARNM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EARN M Rewards (EARNM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EARN M Rewards.

בדוק את EARN M Rewards תחזית המחיר עכשיו‏!

EARN M Rewards (EARNM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EARN M Rewards (EARNM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EARNM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות EARN M Rewards (EARNM)

מחפש איך לקנותEARN M Rewards? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש EARN M Rewardsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EARNM למטבעות מקומיים

1 EARN M Rewards(EARNM) ל VND
17.815255
1 EARN M Rewards(EARNM) ל AUD
A$0.00103581
1 EARN M Rewards(EARNM) ל GBP
0.00050098
1 EARN M Rewards(EARNM) ל EUR
0.00057545
1 EARN M Rewards(EARNM) ל USD
$0.000677
1 EARN M Rewards(EARNM) ל MYR
RM0.0028434
1 EARN M Rewards(EARNM) ל TRY
0.02775023
1 EARN M Rewards(EARNM) ל JPY
¥0.099519
1 EARN M Rewards(EARNM) ל ARS
ARS$0.90872356
1 EARN M Rewards(EARNM) ל RUB
0.05464067
1 EARN M Rewards(EARNM) ל INR
0.05925104
1 EARN M Rewards(EARNM) ל IDR
Rp10.91935331
1 EARN M Rewards(EARNM) ל KRW
0.94027176
1 EARN M Rewards(EARNM) ל PHP
0.03835205
1 EARN M Rewards(EARNM) ל EGP
￡E.0.03284127
1 EARN M Rewards(EARNM) ל BRL
R$0.0036558
1 EARN M Rewards(EARNM) ל CAD
C$0.00093426
1 EARN M Rewards(EARNM) ל BDT
0.08236382
1 EARN M Rewards(EARNM) ל NGN
1.03516685
1 EARN M Rewards(EARNM) ל COP
$2.708
1 EARN M Rewards(EARNM) ל ZAR
R.0.01189489
1 EARN M Rewards(EARNM) ל UAH
0.02806165
1 EARN M Rewards(EARNM) ל VES
Bs0.09478
1 EARN M Rewards(EARNM) ל CLP
$0.649243
1 EARN M Rewards(EARNM) ל PKR
Rs0.19194304
1 EARN M Rewards(EARNM) ל KZT
0.36222208
1 EARN M Rewards(EARNM) ל THB
฿0.02194157
1 EARN M Rewards(EARNM) ל TWD
NT$0.02062142
1 EARN M Rewards(EARNM) ל AED
د.إ0.00248459
1 EARN M Rewards(EARNM) ל CHF
Fr0.0005416
1 EARN M Rewards(EARNM) ל HKD
HK$0.00528737
1 EARN M Rewards(EARNM) ל AMD
֏0.25918268
1 EARN M Rewards(EARNM) ל MAD
.د.م0.006093
1 EARN M Rewards(EARNM) ל MXN
$0.01256512
1 EARN M Rewards(EARNM) ל SAR
ريال0.00253875
1 EARN M Rewards(EARNM) ל PLN
0.00246428
1 EARN M Rewards(EARNM) ל RON
лв0.00291787
1 EARN M Rewards(EARNM) ל SEK
kr0.00644504
1 EARN M Rewards(EARNM) ל BGN
лв0.00113059
1 EARN M Rewards(EARNM) ל HUF
Ft0.22987535
1 EARN M Rewards(EARNM) ל CZK
0.01419669
1 EARN M Rewards(EARNM) ל KWD
د.ك0.000206485
1 EARN M Rewards(EARNM) ל ILS
0.00227472
1 EARN M Rewards(EARNM) ל AOA
Kz0.61713289
1 EARN M Rewards(EARNM) ל BHD
.د.ب0.000255229
1 EARN M Rewards(EARNM) ל BMD
$0.000677
1 EARN M Rewards(EARNM) ל DKK
kr0.00431249
1 EARN M Rewards(EARNM) ל HNL
L0.01772386
1 EARN M Rewards(EARNM) ל MUR
0.03089828
1 EARN M Rewards(EARNM) ל NAD
$0.01186781
1 EARN M Rewards(EARNM) ל NOK
kr0.00681739
1 EARN M Rewards(EARNM) ל NZD
$0.0011509
1 EARN M Rewards(EARNM) ל PAB
B/.0.000677
1 EARN M Rewards(EARNM) ל PGK
K0.00285694
1 EARN M Rewards(EARNM) ל QAR
ر.ق0.00245751
1 EARN M Rewards(EARNM) ל RSD
дин.0.0677677

EARN M Rewards מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של EARN M Rewards, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרEARN M Rewards הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על EARN M Rewards

כמה שווה EARN M Rewards (EARNM) היום?
החי EARNMהמחיר ב USD הוא 0.000677 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EARNM ל USD?
המחיר הנוכחי של EARNM ל USD הוא $ 0.000677. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EARN M Rewards?
שווי השוק של EARNM הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EARNM?
ההיצע במחזור של EARNM הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EARNM?
‏‏EARNM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.024703984176886202 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EARNM?
EARNM ‏‏רשם מחירATL של 0.000580593321799012 USD.
מהו נפח המסחר של EARNM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EARNM הוא $ 2.42K USD.
האם EARNM יעלה השנה?
EARNM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EARNM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:37:02 (UTC+8)

EARN M Rewards (EARNM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

EARNM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EARNM
EARNM
USD
USD

1 EARNM = 0.000677 USD

מסחרEARNM

USDTEARNM
$0.000677
$0.000677$0.000677
+1.49%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד