0G מחיר היום

מחיר 0G (0G) בזמן אמת היום הוא $ 1.187, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 0G ל USD הוא $ 1.187 לכל 0G.

0G כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- 0G. ב‑24 השעות האחרונות, 0G סחר בין $ 1.139 (נמוך) ל $ 1.232 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, 0G נע ב -1.25% בשעה האחרונה ו -17.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.41M.

0G (0G) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.19B$ 1.19B $ 1.19B אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ZEROGRAVITY

