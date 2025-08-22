עוד על DEVVE

DevvE סֵמֶל

DevvE מְחִיר(DEVVE)

1 DEVVE ל USDמחיר חי:

DevvE (DEVVE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4538. במהלך 24 השעות האחרונות, DEVVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4441 לבין שיא של $ 0.4755, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEVVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.138329606241538, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1363905146686964.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEVVE השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -1.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DevvE (DEVVE) מידע שוק

No.630

שווי השוק הנוכחי של DevvE הוא $ 42.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 91.47K. ההיצע במחזור של DEVVE הוא 93.25M, עם היצע כולל של 120000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.14M.

DevvE (DEVVE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DevvEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.004676-1.02%
30 ימים$ -0.0978-17.74%
60 ימים$ -0.0106-2.29%
90 ימים$ -0.0901-16.57%
DevvE שינוי מחיר היום

היום,DEVVE רשם שינוי של $ -0.004676 (-1.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DevvE שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0978 (-17.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DevvE שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DEVVE ראה שינוי של $ -0.0106 (-2.29%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DevvE שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0901 (-16.57%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DevvE (DEVVE)?

בדוק את DevvE עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDevvE (DEVVE)

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

DevvE זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DevvEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDEVVE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DevvEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDevvE לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DevvEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DevvE (DEVVE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DevvE (DEVVE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DevvE.

בדוק את DevvE תחזית המחיר עכשיו‏!

DevvE (DEVVE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DevvE (DEVVE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEVVE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DevvE (DEVVE)

מחפש איך לקנותDevvE? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DevvEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DEVVE למטבעות מקומיים

1 DevvE(DEVVE) ל VND
11,941.747
1 DevvE(DEVVE) ל AUD
A$0.698852
1 DevvE(DEVVE) ל GBP
0.335812
1 DevvE(DEVVE) ל EUR
0.38573
1 DevvE(DEVVE) ל USD
$0.4538
1 DevvE(DEVVE) ל MYR
RM1.90596
1 DevvE(DEVVE) ל TRY
18.601262
1 DevvE(DEVVE) ל JPY
¥66.7086
1 DevvE(DEVVE) ל ARS
ARS$599.4698
1 DevvE(DEVVE) ל RUB
36.571742
1 DevvE(DEVVE) ל INR
39.73019
1 DevvE(DEVVE) ל IDR
Rp7,439.343072
1 DevvE(DEVVE) ל KRW
629.402448
1 DevvE(DEVVE) ל PHP
25.744074
1 DevvE(DEVVE) ל EGP
￡E.22.000224
1 DevvE(DEVVE) ל BRL
R$2.468672
1 DevvE(DEVVE) ל CAD
C$0.626244
1 DevvE(DEVVE) ל BDT
54.701052
1 DevvE(DEVVE) ל NGN
692.820998
1 DevvE(DEVVE) ל COP
$1,815.2
1 DevvE(DEVVE) ל ZAR
R.7.950576
1 DevvE(DEVVE) ל UAH
18.587648
1 DevvE(DEVVE) ל VES
Bs63.532
1 DevvE(DEVVE) ל CLP
$435.1942
1 DevvE(DEVVE) ל PKR
Rs127.613098
1 DevvE(DEVVE) ל KZT
241.766488
1 DevvE(DEVVE) ל THB
฿14.721272
1 DevvE(DEVVE) ל TWD
NT$13.81821
1 DevvE(DEVVE) ל AED
د.إ1.665446
1 DevvE(DEVVE) ל CHF
Fr0.36304
1 DevvE(DEVVE) ל HKD
HK$3.53964
1 DevvE(DEVVE) ל AMD
֏171.826832
1 DevvE(DEVVE) ל MAD
.د.م4.070586
1 DevvE(DEVVE) ל MXN
$8.458832
1 DevvE(DEVVE) ל SAR
ريال1.70175
1 DevvE(DEVVE) ל PLN
1.651832
1 DevvE(DEVVE) ל RON
лв1.960416
1 DevvE(DEVVE) ל SEK
kr4.320176
1 DevvE(DEVVE) ל BGN
лв0.757846
1 DevvE(DEVVE) ל HUF
Ft154.08779
1 DevvE(DEVVE) ל CZK
9.520724
1 DevvE(DEVVE) ל KWD
د.ك0.138409
1 DevvE(DEVVE) ל ILS
1.529306
1 DevvE(DEVVE) ל AOA
Kz413.670466
1 DevvE(DEVVE) ל BHD
.د.ب0.1710826
1 DevvE(DEVVE) ל BMD
$0.4538
1 DevvE(DEVVE) ל DKK
kr2.890706
1 DevvE(DEVVE) ל HNL
L11.767034
1 DevvE(DEVVE) ל MUR
20.711432
1 DevvE(DEVVE) ל NAD
$7.932424
1 DevvE(DEVVE) ל NOK
kr4.58338
1 DevvE(DEVVE) ל NZD
$0.77146
1 DevvE(DEVVE) ל PAB
B/.0.4538
1 DevvE(DEVVE) ל PGK
K1.896884
1 DevvE(DEVVE) ל QAR
ر.ق1.638218
1 DevvE(DEVVE) ל RSD
дин.45.44807

למובן מעמיק יותר של DevvE, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDevvE הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DevvE

כמה שווה DevvE (DEVVE) היום?
החי DEVVEהמחיר ב USD הוא 0.4538 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEVVE ל USD?
המחיר הנוכחי של DEVVE ל USD הוא $ 0.4538. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DevvE?
שווי השוק של DEVVE הוא $ 42.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEVVE?
ההיצע במחזור של DEVVE הוא 93.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEVVE?
‏‏DEVVE השיג מחיר שיא (ATH) של 2.138329606241538 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEVVE?
DEVVE ‏‏רשם מחירATL של 0.1363905146686964 USD.
מהו נפח המסחר של DEVVE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEVVE הוא $ 91.47K USD.
האם DEVVE יעלה השנה?
DEVVE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEVVE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:41:31 (UTC+8)

DevvE (DEVVE) עדכונים חשובים מהתעשייה

