DevvE (DEVVE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4538. במהלך 24 השעות האחרונות, DEVVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4441 לבין שיא של $ 0.4755, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEVVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.138329606241538, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1363905146686964.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEVVE השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -1.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
DevvE (DEVVE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של DevvE הוא $ 42.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 91.47K. ההיצע במחזור של DEVVE הוא 93.25M, עם היצע כולל של 120000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.14M.
DevvE (DEVVE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של DevvEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.004676
-1.02%
30 ימים
$ -0.0978
-17.74%
60 ימים
$ -0.0106
-2.29%
90 ימים
$ -0.0901
-16.57%
DevvE שינוי מחיר היום
היום,DEVVE רשם שינוי של $ -0.004676 (-1.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
DevvE שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0978 (-17.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
DevvE שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,DEVVE ראה שינוי של $ -0.0106 (-2.29%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
DevvE שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0901 (-16.57%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DevvE (DEVVE)?
DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange.
Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity.
DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.
