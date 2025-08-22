עוד על DEFROGS

DEFROGS מידע על מחיר

DEFROGS אתר רשמי

DEFROGS טוקניומיקה

DEFROGS תחזית מחיר

DEFROGS היסטוריה

DEFROGS מדריך קנייה

DEFROGSממיר מטבעות לפיאט

DEFROGS ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

DeFrogs סֵמֶל

DeFrogs מְחִיר(DEFROGS)

1 DEFROGS ל USDמחיר חי:

$77.76
$77.76$77.76
-9.24%1D
USD
DeFrogs (DEFROGS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:40:55 (UTC+8)

DeFrogs (DEFROGS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 74.73
$ 74.73$ 74.73
24 שעות נמוך
$ 86.19
$ 86.19$ 86.19
גבוה 24 שעות

$ 74.73
$ 74.73$ 74.73

$ 86.19
$ 86.19$ 86.19

$ 3,987.9679942151242
$ 3,987.9679942151242$ 3,987.9679942151242

$ 1.4698512303225224
$ 1.4698512303225224$ 1.4698512303225224

-4.66%

-9.24%

-15.75%

-15.75%

DeFrogs (DEFROGS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 77.76. במהלך 24 השעות האחרונות, DEFROGS נסחר בטווח שבין שפל של $ 74.73 לבין שיא של $ 86.19, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEFROGSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3,987.9679942151242, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.4698512303225224.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEFROGS השתנה ב -4.66% במהלך השעה האחרונה, -9.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeFrogs (DEFROGS) מידע שוק

No.2207

$ 777.60K
$ 777.60K$ 777.60K

$ 99.56K
$ 99.56K$ 99.56K

$ 777.60K
$ 777.60K$ 777.60K

10.00K
10.00K 10.00K

10,000
10,000 10,000

10,000
10,000 10,000

100.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של DeFrogs הוא $ 777.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.56K. ההיצע במחזור של DEFROGS הוא 10.00K, עם היצע כולל של 10000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 777.60K.

DeFrogs (DEFROGS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DeFrogsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -7.9165-9.24%
30 ימים$ -26.99-25.77%
60 ימים$ +1.46+1.91%
90 ימים$ +5.3+7.31%
DeFrogs שינוי מחיר היום

היום,DEFROGS רשם שינוי של $ -7.9165 (-9.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DeFrogs שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -26.99 (-25.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DeFrogs שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DEFROGS ראה שינוי של $ +1.46 (+1.91%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DeFrogs שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +5.3 (+7.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DeFrogs (DEFROGS)?

בדוק את DeFrogs עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDeFrogs (DEFROGS)

A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721).

DeFrogs זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DeFrogsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDEFROGS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DeFrogsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDeFrogs לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DeFrogsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DeFrogs (DEFROGS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DeFrogs (DEFROGS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DeFrogs.

בדוק את DeFrogs תחזית המחיר עכשיו‏!

DeFrogs (DEFROGS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DeFrogs (DEFROGS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEFROGS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DeFrogs (DEFROGS)

מחפש איך לקנותDeFrogs? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DeFrogsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DEFROGS למטבעות מקומיים

1 DeFrogs(DEFROGS) ל VND
2,046,254.4
1 DeFrogs(DEFROGS) ל AUD
A$119.7504
1 DeFrogs(DEFROGS) ל GBP
57.5424
1 DeFrogs(DEFROGS) ל EUR
66.096
1 DeFrogs(DEFROGS) ל USD
$77.76
1 DeFrogs(DEFROGS) ל MYR
RM326.592
1 DeFrogs(DEFROGS) ל TRY
3,187.3824
1 DeFrogs(DEFROGS) ל JPY
¥11,430.72
1 DeFrogs(DEFROGS) ל ARS
ARS$102,720.96
1 DeFrogs(DEFROGS) ל RUB
6,266.6784
1 DeFrogs(DEFROGS) ל INR
6,807.888
1 DeFrogs(DEFROGS) ל IDR
Rp1,274,753.8944
1 DeFrogs(DEFROGS) ל KRW
107,850.0096
1 DeFrogs(DEFROGS) ל PHP
4,411.3248
1 DeFrogs(DEFROGS) ל EGP
￡E.3,769.8048
1 DeFrogs(DEFROGS) ל BRL
R$423.0144
1 DeFrogs(DEFROGS) ל CAD
C$107.3088
1 DeFrogs(DEFROGS) ל BDT
9,373.1904
1 DeFrogs(DEFROGS) ל NGN
118,716.9696
1 DeFrogs(DEFROGS) ל COP
$311,040
1 DeFrogs(DEFROGS) ל ZAR
R.1,362.3552
1 DeFrogs(DEFROGS) ל UAH
3,185.0496
1 DeFrogs(DEFROGS) ל VES
Bs10,886.4
1 DeFrogs(DEFROGS) ל CLP
$74,571.84
1 DeFrogs(DEFROGS) ל PKR
Rs21,866.8896
1 DeFrogs(DEFROGS) ל KZT
41,427.4176
1 DeFrogs(DEFROGS) ל THB
฿2,522.5344
1 DeFrogs(DEFROGS) ל TWD
NT$2,367.792
1 DeFrogs(DEFROGS) ל AED
د.إ285.3792
1 DeFrogs(DEFROGS) ל CHF
Fr62.208
1 DeFrogs(DEFROGS) ל HKD
HK$606.528
1 DeFrogs(DEFROGS) ל AMD
֏29,443.0464
1 DeFrogs(DEFROGS) ל MAD
.د.م697.5072
1 DeFrogs(DEFROGS) ל MXN
$1,449.4464
1 DeFrogs(DEFROGS) ל SAR
ريال291.6
1 DeFrogs(DEFROGS) ל PLN
283.0464
1 DeFrogs(DEFROGS) ל RON
лв335.1456
1 DeFrogs(DEFROGS) ל SEK
kr740.2752
1 DeFrogs(DEFROGS) ל BGN
лв129.8592
1 DeFrogs(DEFROGS) ל HUF
Ft26,403.408
1 DeFrogs(DEFROGS) ל CZK
1,631.4048
1 DeFrogs(DEFROGS) ל KWD
د.ك23.7168
1 DeFrogs(DEFROGS) ל ILS
262.0512
1 DeFrogs(DEFROGS) ל AOA
Kz70,883.6832
1 DeFrogs(DEFROGS) ל BHD
.د.ب29.31552
1 DeFrogs(DEFROGS) ל BMD
$77.76
1 DeFrogs(DEFROGS) ל DKK
kr495.3312
1 DeFrogs(DEFROGS) ל HNL
L2,016.3168
1 DeFrogs(DEFROGS) ל MUR
3,548.9664
1 DeFrogs(DEFROGS) ל NAD
$1,359.2448
1 DeFrogs(DEFROGS) ל NOK
kr785.376
1 DeFrogs(DEFROGS) ל NZD
$132.192
1 DeFrogs(DEFROGS) ל PAB
B/.77.76
1 DeFrogs(DEFROGS) ל PGK
K325.0368
1 DeFrogs(DEFROGS) ל QAR
ر.ق280.7136
1 DeFrogs(DEFROGS) ל RSD
дин.7,787.664

DeFrogs מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DeFrogs, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרDeFrogs הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DeFrogs

כמה שווה DeFrogs (DEFROGS) היום?
החי DEFROGSהמחיר ב USD הוא 77.76 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEFROGS ל USD?
המחיר הנוכחי של DEFROGS ל USD הוא $ 77.76. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DeFrogs?
שווי השוק של DEFROGS הוא $ 777.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEFROGS?
ההיצע במחזור של DEFROGS הוא 10.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEFROGS?
‏‏DEFROGS השיג מחיר שיא (ATH) של 3,987.9679942151242 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEFROGS?
DEFROGS ‏‏רשם מחירATL של 1.4698512303225224 USD.
מהו נפח המסחר של DEFROGS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEFROGS הוא $ 99.56K USD.
האם DEFROGS יעלה השנה?
DEFROGS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEFROGS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:40:55 (UTC+8)

DeFrogs (DEFROGS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DEFROGS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DEFROGS
DEFROGS
USD
USD

1 DEFROGS = 77.76 USD

מסחרDEFROGS

USDTDEFROGS
$77.76
$77.76$77.76
-9.22%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד