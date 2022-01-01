DeFrogs (DEFROGS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DeFrogs (DEFROGS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DeFrogs (DEFROGS) מידע A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721). אתר רשמי: https://defrogs.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xd555498a524612c67f286df0e0a9a64a73a7cdc7 קנה DEFROGSעכשיו!

DeFrogs (DEFROGS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DeFrogs (DEFROGS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 753.10K $ 753.10K $ 753.10K ההיצע הכולל: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K אספקה במחזור: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (שווי מדולל מלא): $ 753.10K $ 753.10K $ 753.10K שיא כל הזמנים: $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 שפל כל הזמנים: $ 1.4698512303225224 $ 1.4698512303225224 $ 1.4698512303225224 מחיר נוכחי: $ 75.31 $ 75.31 $ 75.31 למידע נוסף על DeFrogs (DEFROGS) מחיר

DeFrogs (DEFROGS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DeFrogs (DEFROGS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DEFROGS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DEFROGSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DEFROGSטוקניומיקה, חקרו אתDEFROGSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DEFROGS מעוניין להוסיף את DeFrogs (DEFROGS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DEFROGS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DEFROGS ב-MEXC עכשיו!

DeFrogs (DEFROGS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DEFROGSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DEFROGS עכשיו את היסטוריית המחירים!

DEFROGS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DEFROGS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DEFROGS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DEFROGSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

