Creditcoin מחיר היום

מחיר Creditcoin (CTC) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.09368, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CTC ל ILS הוא ₪ 0.09368 לכל CTC.

Creditcoin כרגע מדורג במקום #394 לפי שווי שוק של ₪ 50.65M, עם היצע במחזור של 540.66M CTC. ב‑24 השעות האחרונות, CTC סחר בין ₪ 0.09319 (נמוך) ל ₪ 0.10175 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 25.424288452, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.2459915679260895828.

ביצועים לטווח קצר, CTC נע ב -2.29% בשעה האחרונה ו +5.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 54.60K.

Creditcoin (CTC) מידע שוק

דירוג No.394 שווי שוק ₪ 50.65M₪ 50.65M ₪ 50.65M נפח (24 שעות) ₪ 54.60K₪ 54.60K ₪ 54.60K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 56.21M₪ 56.21M ₪ 56.21M אספקת מחזור 540.66M 540.66M 540.66M מקסימום היצע 600,000,000 600,000,000 600,000,000 אספקה כוללת 549,564,264 549,564,264 549,564,264 שיעור מחזור 90.10% נתח שוק 0.01% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Creditcoin הוא ₪ 50.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 54.60K. ההיצע במחזור של CTC הוא 540.66M, עם היצע כולל של 549564264. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 56.21M.