Core DAO (CORE) ניתוח טכני היום דף Core DAO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CORE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Core DAO למטה. הירשם

Core DAO (CORE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02551 -- +34.40% +5.41% -23.40%

Core DAO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Core DAO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 5 נייטרלי 4 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 5 נייטרלי 4 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.02553 0.02552 R2 0.02552 0.02551 R1 0.02551 0.02551 PP 0.0255 0.0255 S1 0.02549 0.02549 S2 0.02548 0.02549 S3 0.02547 0.02548

Core DAO אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.22M $7.28 M $7.06 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.47 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.44 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $0.83 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.80 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Core DAO זרימת הון זרימת נטו פנימה COREUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.03 2026-08-20 -$0.01 M 0.02 2026-08-19 -$0.01 M 0.02 2026-08-18 -$0.05 M 0.02 2026-08-17 -$0.02 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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