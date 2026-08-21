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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Core DAO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Core DAO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Core DAO (CORE) ניתוח טכני היום

Core DAO (CORE) ניתוח טכני היום

דף Core DAO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CORE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Core DAO למטה.

Core DAO (CORE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02551--+34.40%+5.41%-23.40%
למידע נוסף על Core DAO מחיר

Core DAO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Core DAO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 4
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02553
0.02552
R2
0.02552
0.02551
R1
0.02551
0.02551
PP
0.0255
0.0255
S1
0.02549
0.02549
S2
0.02548
0.02549
S3
0.02547
0.02548

Core DAO אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.22M
$7.28 M
$7.06 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.47 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.44 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.83 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.80 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Core DAO זרימת הון

זרימת נטו פנימהCOREUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.03
2026-08-20-$0.01 M0.02
2026-08-19-$0.01 M0.02
2026-08-18-$0.05 M0.02
2026-08-17-$0.02 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Core DAO (CORE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Core DAO מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCORE
$0.02551
$0.02551$0.02551
+9.95%
6.35M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CORE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CORE
CORE
USD
USD

1 CORE = 0.02551 USD

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