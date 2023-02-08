CORE

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

שֵׁםCORE

דירוגNo.131

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.13%

אספקת מחזור1,010,885,335.9033294

מקסימום היצע2,100,000,000

אספקה כוללת2,093,769,839.0352812

שיעור מחזור0.4813%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים6.468239711847785,2023-02-08

המחיר הנמוך ביותר0.34324412364907425,2023-11-03

בלוקצ'יין ציבוריCORE

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

CORE/USDT
Core DAO
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (CORE)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
Loading...