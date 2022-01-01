Core DAO (CORE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Core DAO (CORE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Core DAO (CORE) מידע Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called "Satoshi Plus" which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma. אתר רשמי: https://www.coredao.org/ מסמך לבן: https://docs.coredao.org/core-white-paper-v1.0.5/ סייר בלוקים: https://scan.coredao.org/

Core DAO (CORE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Core DAO (CORE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 435.24M $ 435.24M $ 435.24M ההיצע הכולל: $ 2.09B $ 2.09B $ 2.09B אספקה במחזור: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (שווי מדולל מלא): $ 905.31M $ 905.31M $ 905.31M שיא כל הזמנים: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 שפל כל הזמנים: $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 מחיר נוכחי: $ 0.4311 $ 0.4311 $ 0.4311

Core DAO (CORE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Core DAO (CORE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CORE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות COREהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

