ללמוד

Core DAO סֵמֶל

Core DAO מְחִיר(CORE)

1 CORE ל USDמחיר חי:

$0.4539
$0.4539$0.4539
-5.27%1D
USD
Core DAO (CORE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:18:54 (UTC+8)

Core DAO (CORE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.4524
$ 0.4524$ 0.4524
24 שעות נמוך
$ 0.494
$ 0.494$ 0.494
גבוה 24 שעות

$ 0.4524
$ 0.4524$ 0.4524

$ 0.494
$ 0.494$ 0.494

$ 6.468239711847785
$ 6.468239711847785$ 6.468239711847785

$ 0.34324412364907425
$ 0.34324412364907425$ 0.34324412364907425

-0.16%

-5.27%

-6.25%

-6.25%

Core DAO (CORE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4533. במהלך 24 השעות האחרונות, CORE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4524 לבין שיא של $ 0.494, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.468239711847785, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.34324412364907425.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CORE השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -5.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Core DAO (CORE) מידע שוק

No.123

$ 457.51M
$ 457.51M$ 457.51M

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

$ 951.93M
$ 951.93M$ 951.93M

1.01B
1.01B 1.01B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,093,769,839.0352812
2,093,769,839.0352812 2,093,769,839.0352812

48.06%

0.01%

CORE

שווי השוק הנוכחי של Core DAO הוא $ 457.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.51M. ההיצע במחזור של CORE הוא 1.01B, עם היצע כולל של 2093769839.0352812. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 951.93M.

Core DAO (CORE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Core DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.025251-5.27%
30 ימים$ -0.1045-18.74%
60 ימים$ -0.0695-13.30%
90 ימים$ -0.3707-44.99%
Core DAO שינוי מחיר היום

היום,CORE רשם שינוי של $ -0.025251 (-5.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Core DAO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1045 (-18.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Core DAO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CORE ראה שינוי של $ -0.0695 (-13.30%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Core DAO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.3707 (-44.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Core DAO (CORE)?

בדוק את Core DAO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCore DAO (CORE)

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Core DAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Core DAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCORE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Core DAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCore DAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Core DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Core DAO (CORE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Core DAO (CORE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Core DAO.

בדוק את Core DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

Core DAO (CORE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Core DAO (CORE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CORE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Core DAO (CORE)

מחפש איך לקנותCore DAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Core DAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CORE למטבעות מקומיים

Core DAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Core DAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCore DAO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Core DAO

כמה שווה Core DAO (CORE) היום?
החי COREהמחיר ב USD הוא 0.4533 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CORE ל USD?
המחיר הנוכחי של CORE ל USD הוא $ 0.4533. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Core DAO?
שווי השוק של CORE הוא $ 457.51M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CORE?
ההיצע במחזור של CORE הוא 1.01B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CORE?
‏‏CORE השיג מחיר שיא (ATH) של 6.468239711847785 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CORE?
CORE ‏‏רשם מחירATL של 0.34324412364907425 USD.
מהו נפח המסחר של CORE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CORE הוא $ 1.51M USD.
האם CORE יעלה השנה?
CORE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CORE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:18:54 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

