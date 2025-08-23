מה זהCore DAO (CORE)

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Core DAO (CORE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Core DAO (CORE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CORE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Core DAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Core DAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Core DAO כמה שווה Core DAO (CORE) היום? החי COREהמחיר ב USD הוא 0.4533 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי CORE ל USD? $ 0.4533 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של CORE ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Core DAO? שווי השוק של CORE הוא $ 457.51M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של CORE? ההיצע במחזור של CORE הוא 1.01B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CORE? ‏‏CORE השיג מחיר שיא (ATH) של 6.468239711847785 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CORE? CORE ‏‏רשם מחירATL של 0.34324412364907425 USD . מהו נפח המסחר של CORE? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CORE הוא $ 1.51M USD . האם CORE יעלה השנה? CORE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CORE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Core DAO (CORE) עדכונים חשובים מהתעשייה

