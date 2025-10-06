Coinbase xStock מחיר היום

מחיר Coinbase xStock (COINX) בזמן אמת היום הוא $ 256.98, עם שינוי של 4.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COINX ל USD הוא $ 256.98 לכל COINX.

Coinbase xStock כרגע מדורג במקום #1205 לפי שווי שוק של $ 6.94M, עם היצע במחזור של 27.00K COINX. ב‑24 השעות האחרונות, COINX סחר בין $ 254.79 (נמוך) ל $ 287.93 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 444.5539034948311, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 259.0315618313761.

ביצועים לטווח קצר, COINX נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו -18.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 61.41K.

Coinbase xStock (COINX) מידע שוק

דירוג No.1205 שווי שוק $ 6.94M$ 6.94M $ 6.94M נפח (24 שעות) $ 61.41K$ 61.41K $ 61.41K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.94M$ 6.94M $ 6.94M אספקת מחזור 27.00K 27.00K 27.00K מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 26,999.99652179 26,999.99652179 26,999.99652179 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Coinbase xStock הוא $ 6.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.41K. ההיצע במחזור של COINX הוא 27.00K, עם היצע כולל של 26999.99652179. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.94M.