Coinbase xStock (COINX) תחזית מחיר (USD)

קבל Coinbase xStock תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה COINX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Coinbase xStock
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Coinbase xStock חיזוי מחיר
$269.21
+1.38%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
Coinbase xStock תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Coinbase xStock (COINX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Coinbase xStock ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 269.21 בשנת 2025.

Coinbase xStock (COINX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Coinbase xStock ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 282.6705 בשנת 2026.

Coinbase xStock (COINX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של COINX הוא $ 296.8040 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Coinbase xStock (COINX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של COINX הוא $ 311.6442 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Coinbase xStock (COINX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של COINX הוא $ 327.2264 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Coinbase xStock (COINX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של COINX הוא $ 343.5877 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Coinbase xStock (COINX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Coinbase xStock עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 559.6682.

Coinbase xStock (COINX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Coinbase xStock עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 911.6406.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 269.21
    0.00%
  • 2026
    $ 282.6705
    5.00%
  • 2027
    $ 296.8040
    10.25%
  • 2028
    $ 311.6442
    15.76%
  • 2029
    $ 327.2264
    21.55%
  • 2030
    $ 343.5877
    27.63%
  • 2031
    $ 360.7671
    34.01%
  • 2032
    $ 378.8055
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 397.7457
    47.75%
  • 2034
    $ 417.6330
    55.13%
  • 2035
    $ 438.5147
    62.89%
  • 2036
    $ 460.4404
    71.03%
  • 2037
    $ 483.4624
    79.59%
  • 2038
    $ 507.6356
    88.56%
  • 2039
    $ 533.0173
    97.99%
  • 2040
    $ 559.6682
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Coinbase xStock תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 269.21
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 269.2468
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 269.4681
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 270.3163
    0.41%
Coinbase xStock (COINX) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורCOINXב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $269.21. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Coinbase xStock (COINX) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורCOINX , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $269.2468. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Coinbase xStock (COINX) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורCOINX , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $269.4681. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Coinbase xStock (COINX) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורCOINX הוא $270.3163. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Coinbase xStock

$ 269.21
$ 269.21$ 269.21

+1.38%

$ 7.27M
$ 7.27M$ 7.27M

27.00K
27.00K 27.00K

$ 64.96K
$ 64.96K$ 64.96K

--

המחיר COINX העדכני הוא $ 269.21. יש לו שינוי של +1.38% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 64.96Kב 24 שעות.
בנוסף, COINX יש כמות במעגל של 27.00K ושווי שוק כולל של $ 7.27M.

איך לקנות Coinbase xStock (COINX)

מנסה לקנות COINX? כעת ניתן לרכוש COINX באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Coinbase xStock ולהתחיל ב-MEXC עכשיו!

למד כיצד לקנות COINX עכשיו

Coinbase xStock מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בCoinbase xStockדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלCoinbase xStock הוא 269.21USD. היצע במחזור של Coinbase xStock(COINX) הוא0.00 COINX , מה שמעניק לו שווי שוק של $7.27M.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0.00%
    $ 0.609999
    $ 270.69
    $ 254.79
  • 7 ימים
    -0.13%
    $ -41.3500
    $ 312.65
    $ 254.79
  • 30 ימים
    -0.20%
    $ -69.7900
    $ 373.26
    $ 254.79
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Coinbase xStock הראה תנועת מחירים של$0.609999 , המשקפת0.00% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Coinbase xStock נסחר בשיא של $312.65 ושפל של $254.79. נרשם שינוי במחיר של-0.13%. מגמה אחרונה זו מציגה אתCOINX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Coinbase xStock חווה -0.20%שינוי, המשקף בערך $-69.7900 לערכו. זה מצביע על כך ש COINX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

בדוק את ההיסטוריה המלאה של Coinbase xStock המחיר למגמות מפורטות ב MEXC

צפה COINX בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Coinbase xStock (COINX) מודול חיזוי מחיר עובד?

Coinbase xStock מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של COINXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךCoinbase xStock לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של COINX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Coinbase xStock. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלCOINX .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלCOINX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Coinbase xStock.

מדוע COINX חיזוי מחירים חשוב?

COINX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.