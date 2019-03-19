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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Celer Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Celer Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Celer Network (CELR) ניתוח טכני היום

Celer Network (CELR) ניתוח טכני היום

דף Celer Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CELR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Celer Network למטה.

Celer Network (CELR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.002095--+10.37%+22.78%-18.98%
למידע נוסף על Celer Network מחיר

Celer Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Celer Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 13
נייטרלי 3
קנה 10
ממוצעים נעים:מכורמכור 11נייטרלי 0קנה 3
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 3קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.002092
0.002091
R2
0.002091
0.002091
R1
0.002091
0.002091
PP
0.00209
0.00209
S1
0.00209
0.00209
S2
0.002089
0.00209
S3
0.002089
0.002089

Celer Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.39M
$5.84 M
$6.24 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.11 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.11 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Celer Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהCELRUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20-$0.02 M0.00
2026-08-19-$0.01 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17-$0.02 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Celer Network

סחור ב Celer Network (CELR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Celer Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCELR
$0.002095
$0.002095$0.002095
+1.94%
28.64M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CELR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CELR
CELR
USD
USD

1 CELR = 0.002095 USD

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