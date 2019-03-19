Celer Network (CELR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Celer Network (CELR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Celer Network (CELR) מידע Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics. אתר רשמי: https://www.celer.network/# מסמך לבן: https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 קנה CELRעכשיו!

Celer Network (CELR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Celer Network (CELR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 63.35M $ 63.35M $ 63.35M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (שווי מדולל מלא): $ 81.18M $ 81.18M $ 81.18M שיא כל הזמנים: $ 0.1985 $ 0.1985 $ 0.1985 שפל כל הזמנים: $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 מחיר נוכחי: $ 0.008118 $ 0.008118 $ 0.008118 למידע נוסף על Celer Network (CELR) מחיר

Celer Network (CELR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Celer Network (CELR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CELR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CELRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CELRטוקניומיקה, חקרו אתCELRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CELR מעוניין להוסיף את Celer Network (CELR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CELR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CELR ב-MEXC עכשיו!

Celer Network (CELR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CELRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CELR עכשיו את היסטוריית המחירים!

CELR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CELR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CELR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CELRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

