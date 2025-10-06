CarFi מחיר היום

מחיר CarFi (CARFI) בזמן אמת היום הוא $ 0.4503, עם שינוי של 4.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CARFI ל USD הוא $ 0.4503 לכל CARFI.

CarFi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CARFI. ב‑24 השעות האחרונות, CARFI סחר בין $ 0.3608 (נמוך) ל $ 0.4958 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CARFI נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו -44.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 154.28K.

CarFi (CARFI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 154.28K$ 154.28K $ 154.28K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.03M$ 45.03M $ 45.03M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של CarFi הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 154.28K. ההיצע במחזור של CARFI הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.03M.