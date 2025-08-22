עוד על BUBBLE

Imaginary Ones סֵמֶל

Imaginary Ones מְחִיר(BUBBLE)

1 BUBBLE ל USDמחיר חי:

$0.000399
$0.000399$0.000399
-9.72%1D
USD
Imaginary Ones (BUBBLE) טבלת מחירים חיה
Imaginary Ones (BUBBLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000386
$ 0.000386$ 0.000386
24 שעות נמוך
$ 0.000466
$ 0.000466$ 0.000466
גבוה 24 שעות

$ 0.000386
$ 0.000386$ 0.000386

$ 0.000466
$ 0.000466$ 0.000466

$ 0.012958719190251067
$ 0.012958719190251067$ 0.012958719190251067

$ 0.000355466438023295
$ 0.000355466438023295$ 0.000355466438023295

0.00%

-9.71%

-21.00%

-21.00%

Imaginary Ones (BUBBLE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000399. במהלך 24 השעות האחרונות, BUBBLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000386 לבין שיא של $ 0.000466, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUBBLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.012958719190251067, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000355466438023295.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUBBLE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Imaginary Ones (BUBBLE) מידע שוק

No.2089

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 2.70K
$ 2.70K$ 2.70K

$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M

2.80B
2.80B 2.80B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

28.01%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Imaginary Ones הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.70K. ההיצע במחזור של BUBBLE הוא 2.80B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.99M.

Imaginary Ones (BUBBLE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Imaginary Onesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00004296-9.71%
30 ימים$ -0.000167-29.51%
60 ימים$ -0.00045-53.01%
90 ימים$ -0.000505-55.87%
Imaginary Ones שינוי מחיר היום

היום,BUBBLE רשם שינוי של $ -0.00004296 (-9.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Imaginary Ones שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000167 (-29.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Imaginary Ones שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BUBBLE ראה שינוי של $ -0.00045 (-53.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Imaginary Ones שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000505 (-55.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Imaginary Ones (BUBBLE)?

בדוק את Imaginary Ones עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהImaginary Ones (BUBBLE)

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

Imaginary Ones זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Imaginary Onesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBUBBLE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Imaginary Onesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךImaginary Ones לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Imaginary Onesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Imaginary Ones (BUBBLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Imaginary Ones (BUBBLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Imaginary Ones.

בדוק את Imaginary Ones תחזית המחיר עכשיו‏!

Imaginary Ones (BUBBLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Imaginary Ones (BUBBLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUBBLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Imaginary Ones (BUBBLE)

מחפש איך לקנותImaginary Ones? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Imaginary Onesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BUBBLE למטבעות מקומיים

Imaginary Ones מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Imaginary Ones, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרImaginary Ones הרשמי
חסום סייר

נייר לבן
האתרImaginary Ones הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Imaginary Ones

כמה שווה Imaginary Ones (BUBBLE) היום?
החי BUBBLEהמחיר ב USD הוא 0.000399 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUBBLE ל USD?
המחיר הנוכחי של BUBBLE ל USD הוא $ 0.000399. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Imaginary Ones?
שווי השוק של BUBBLE הוא $ 1.12M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUBBLE?
ההיצע במחזור של BUBBLE הוא 2.80B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUBBLE?
‏‏BUBBLE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.012958719190251067 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUBBLE?
BUBBLE ‏‏רשם מחירATL של 0.000355466438023295 USD.
מהו נפח המסחר של BUBBLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUBBLE הוא $ 2.70K USD.
האם BUBBLE יעלה השנה?
BUBBLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUBBLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
