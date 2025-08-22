Imaginary Ones (BUBBLE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000399. במהלך 24 השעות האחרונות, BUBBLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000386 לבין שיא של $ 0.000466, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUBBLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.012958719190251067, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000355466438023295.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUBBLE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Imaginary Ones (BUBBLE) מידע שוק
No.2089
$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M
$ 2.70K
$ 2.70K$ 2.70K
$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M
2.80B
2.80B 2.80B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
28.01%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Imaginary Ones הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.70K. ההיצע במחזור של BUBBLE הוא 2.80B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.99M.
Imaginary Ones (BUBBLE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Imaginary Onesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00004296
-9.71%
30 ימים
$ -0.000167
-29.51%
60 ימים
$ -0.00045
-53.01%
90 ימים
$ -0.000505
-55.87%
Imaginary Ones שינוי מחיר היום
היום,BUBBLE רשם שינוי של $ -0.00004296 (-9.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Imaginary Ones שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000167 (-29.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Imaginary Ones שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BUBBLE ראה שינוי של $ -0.00045 (-53.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Imaginary Ones שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000505 (-55.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Imaginary Ones (BUBBLE)?
Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.
Imaginary Ones זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Imaginary Onesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBUBBLE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Imaginary Onesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךImaginary Ones לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Imaginary Onesתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Imaginary Ones (BUBBLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Imaginary Ones (BUBBLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Imaginary Ones.
הבנת הטוקנומיקה של Imaginary Ones (BUBBLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUBBLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Imaginary Ones (BUBBLE)
מחפש איך לקנותImaginary Ones? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Imaginary Onesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.