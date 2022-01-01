Imaginary Ones (BUBBLE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Imaginary Ones (BUBBLE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Imaginary Ones (BUBBLE) מידע Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World. אתר רשמי: https://imaginaryones.com/ מסמך לבן: https://bubble.imaginaryones.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3 קנה BUBBLEעכשיו!

Imaginary Ones (BUBBLE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Imaginary Ones (BUBBLE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M שיא כל הזמנים: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 שפל כל הזמנים: $ 0.000355333394868651 $ 0.000355333394868651 $ 0.000355333394868651 מחיר נוכחי: $ 0.000385 $ 0.000385 $ 0.000385 למידע נוסף על Imaginary Ones (BUBBLE) מחיר

Imaginary Ones (BUBBLE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Imaginary Ones (BUBBLE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BUBBLE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BUBBLEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BUBBLEטוקניומיקה, חקרו אתBUBBLEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BUBBLE מעוניין להוסיף את Imaginary Ones (BUBBLE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BUBBLE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BUBBLE ב-MEXC עכשיו!

Imaginary Ones (BUBBLE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BUBBLEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BUBBLE עכשיו את היסטוריית המחירים!

BUBBLE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BUBBLE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BUBBLE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BUBBLEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!