<p>1) אתה מאשר ומסכים ש-MEXC לא תישא באחריות לכל הפסדים ונזקים שיגרמו מכל אחת מהנסיבות הבאות: </p><article><p>א) אובדן רווח, אובדן נתונים, אובדן הזדמנויות, נזקים בלתי מוחשיים, או כל נזק הנובע מכוח עליון אירוע.</p><p>ב) ל-MEXC יש יסוד סביר להאמין שעוקב ספציפי ועסקאות ספציפיות עשויות להפר את החוק החל או הסכם זה או מסמכים משפטיים אחרים, לרבות, אך לא מוגבל, ביצוע פעילויות מסחר אסורות (כולל, בין היתר, התנהגות מסחר מניפולטיבית או פוגענית), מידע הונאה או שגוי סופק במהלך תהליך פתיחת החשבון, או, לא פעלת בתום לב בעת השימוש בשירותים שלנו.c) MEXC</p><p> יש יסוד סביר להאמין שהתנהגותו של עוקב בפלטפורמה חשודה כבלתי חוקית או בלתי הולמת, לרבות, אך לא רק, ביצוע פעולות מסחר אסורות (כולל, בין היתר, התנהגות מסחר מניפולטיבית או פוגענית), מידע הונאה או שגוי סופק במהלך תהליך פתיחת החשבון, או, לא פעלת בתום לב בעת השימוש בשירותים שלנו. </p><p>ד) הפסדים או עלויות שנגרמו מהרכישה או הרכישה של נתונים, מידע או עסקאות כלשהן דרך השירותים.</p><p> ה) הפרשנות השגויה או אי ההבנה שלך של השירותים, כל אובדן חלקי או מלא שנגרם עקב ישיר או עקיף שלך השתתפות ביחס לשירותים ולהסכם זה.2</p></article><p>) אתה מאשר ומסכים שקיימים סיכונים הקשורים לתפקוד השירותים, לרבות אך לא רק פעולות מסחר אוטומטיות שבהן חשבונך יכול להתחיל ולסיים עסקאות ללא התערבותך הידנית.</p><p> 3) אתה מאשר ומסכים ש-MEXC אינה מבטיחה את הצלחתו של כל עסקה שהועתקה או את העובדה שהמסחר המועתק יועתק לחשבון העוקב. לא ניתן להעתיק מסחר מועתק בהצלחה מכמה סיבות, לרבות, אך לא רק, אי עמידה בסכום המסחר המינימלי בעותקים, אי עמידה ביחס בטחונות נדרש, הפעלת אמצעי בקרת סיכונים ונסיבות אחרות המפרות, או שנקבעו בדרך אחרת. על ידי, הסכם זה ו/או המסמכים המשפטיים.</p><p>4) אתה מאשר ומסכים שייתכן שיתרחש עיכוב בשירותים וייגרם לך הפסדים ו/או עלויות, וכי השירותים עשויים נכשל.5</p><p>) שירותי ניהול השקעות הם לפי שיקול דעתך. אנא שים לב שאם תחליט להעסיק את השירותים כדי להעתיק סוחרים ספציפיים ו/או לבצע אסטרטגיות מסחר ספציפיות, אתה נחשב כאילו שקלת את מצבך הפיננסי הכולל, כולל תכנון פיננסי, ואתה מבין שהשימוש בפונקציית השירותים הוא ספקולטיבי ביותר, וההפסד שאתה עלול לספוג עשוי להיות גדול יותר מהסוחר. הסוחר יכול לבצע עסקאות רווחיות ומפסידות כאחד.</p><p>6) השירותים הניתנים כאן הם לעיונך בלבד. אם תקבל החלטת השקעה בהתבסס על המידע המסופק בפלטפורמה או המידע שהושג באמצעות השירותים, אתה תישא בסיכון שלך.7</p><p>) עליך לבצע מחקר ושיקול דעת עצמאיים לפני קבלת החלטת השקעה. עליך לקבוע באופן עצמאי אם ההשקעה, האסטרטגיה או כל מוצר ושירות אחר עומדים בצרכים שלך בהתבסס על יעדי ההשקעה והתנאים האישיים והפיננסיים שלך.</p><p> 8) אתה תהיה האחראי הבלעדי להפסדים שנגרמו מביצוע אוטומטי של פעולות באמצעות פונקציית השירותים.9</p><p>) כל מידע על הפלטפורמה נועד לספק דינמיקה של מסחר ושירותי מידע עבור סוחרים ועוקבים. פלטפורמה זו אינה מספקת כל צורה של ייעוץ השקעות ואינה מרמזת על מסירת מידע או פונקציות כאלה בכל צורה שהיא. אתה תערוך מחקר עצמאי ותקבל החלטות השקעה עצמאיות על המידע שנאסף באמצעות פלטפורמה זו או פונקציית השירותים.</p><p> 10) אתה מסכים ומסכים לכך שהסיבות הבאות, ללא הגבלה, הן סיבות שעלולות לגרום לאי ביצוע השירותים: </p><article><p>א) המספר של עוקבים של הסוחר הגיע לגבול העליון; </p><p>ב) הסוחר הפסיק לפעול; </p><p>ג) הסטטוס הנוכחי שלך הוא סוחר;</p><p>ד) אין נכסים או כספים בחשבונך; </p><p>וכן) מגבלת ההזמנות של הסוחר הגיעה לגבול העליון</p></article><p>. אנו ננקוט בצעדים סבירים כדי לפקח על הביצועים של כל סוחר במסגרת פונקציונליות השירותים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשהות, לעצור או לחסום העתקה של כל סוחר במסגרת פונקציונליות השירותים.</p><p> MEXC שומרת במפורש את כל הזכויות להסבר סופי של הסכם זה במסגרת החוק.</p>