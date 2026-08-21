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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bonk, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bonk, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Bonk (BONK) ניתוח טכני היום

Bonk (BONK) ניתוח טכני היום

דף Bonk הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BONK מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bonk למטה.

Bonk (BONK) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.000002645--+14.75%-11.63%-55.47%
למידע נוסף על Bonk מחיר

Bonk זרימת הון

זרימת נטו פנימהBONKUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.12 M0.00
2026-08-20$0.28 M0.00
2026-08-19$0.12 M0.00
2026-08-18$0.14 M0.00
2026-08-17-$0.10 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Bonk

סחור ב Bonk (BONK) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Bonk מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBONK
$0.000002645
$0.000002645$0.000002645
-0.41%
360.44B (USDT)
/USDCBONK
$0.000002642
$0.000002642$0.000002642
-0.44%
22.33B (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BONK-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BONK
BONK
USD
USD

1 BONK = 0.000002645 USD

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