BOMO on Base מחיר היום

מחיר BOMO on Base (BOMO) בזמן אמת היום הוא $ 0.0003613, עם שינוי של 5.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOMO ל USD הוא $ 0.0003613 לכל BOMO.

BOMO on Base כרגע מדורג במקום #2944 לפי שווי שוק של $ 137.66K, עם היצע במחזור של 381.00M BOMO. ב‑24 השעות האחרונות, BOMO סחר בין $ 0.00034 (נמוך) ל $ 0.0004455 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.022125194895044928, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000006003498518756.

ביצועים לטווח קצר, BOMO נע ב -0.58% בשעה האחרונה ו -4.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 247.98.

BOMO on Base (BOMO) מידע שוק

דירוג No.2944 שווי שוק $ 137.66K$ 137.66K $ 137.66K נפח (24 שעות) $ 247.98$ 247.98 $ 247.98 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 180.65K$ 180.65K $ 180.65K אספקת מחזור 381.00M 381.00M 381.00M מקסימום היצע 500,000,000 500,000,000 500,000,000 אספקה כוללת 500,000,000 500,000,000 500,000,000 שיעור מחזור 76.20% בלוקצ'יין ציבורי BASE

