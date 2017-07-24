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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bitcoin Cash Node, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bitcoin Cash Node, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Bitcoin Cash Node (BCH) ניתוח טכני היום

Bitcoin Cash Node (BCH) ניתוח טכני היום

דף Bitcoin Cash Node הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BCH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bitcoin Cash Node למטה.

Bitcoin Cash Node (BCH) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$220.6--+7.29%-1.70%-38.83%
למידע נוסף על Bitcoin Cash Node מחיר

Bitcoin Cash Node אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Bitcoin Cash Node במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 4
נייטרלי 1
קנה 21
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 0קנה 13
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
221.3233
221.3166
R2
221.3166
221.3128
R1
221.3133
221.3104
PP
221.3066
221.3066
S1
221.3033
221.3028
S2
221.2966
221.3004
S3
221.2933
221.2966

Bitcoin Cash Node אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
1.99M
$15.85 M
$13.87 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.19M
קניות פעילות ל-3 ימים
$8.77 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$8.96 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$13.99 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$13.95 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Bitcoin Cash Node זרימת הון

זרימת נטו פנימהBCHUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.09 M220.60
2026-08-20$15.39 M222.10
2026-08-19$6.71 M204.80
2026-08-18$0.13 M204.30
2026-08-17$0.27 M205.10

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Bitcoin Cash Node

סחור ב Bitcoin Cash Node (BCH) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Bitcoin Cash Node מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBCH
$220.5
$220.5$220.5
-0.76%
46.10K (USDT)
/USDCBCH
$220.3
$220.3$220.3
-0.76%
141.48 (USDT)
/BTCBCH
$0.003031
$0.003031$0.003031
-1.27%
58.63 (USDT)
/USD1BCH
$220.6
$220.6$220.6
-0.76%
266.74 (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BCH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BCH
BCH
USD
USD

1 BCH = 220.6 USD

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