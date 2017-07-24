Bitcoin Cash Node (BCH) ניתוח טכני היום דף Bitcoin Cash Node הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BCH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bitcoin Cash Node למטה. הירשם

Bitcoin Cash Node (BCH) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $220.6 -- +7.29% -1.70% -38.83%

Bitcoin Cash Node אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Bitcoin Cash Node במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 21 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 0 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 1 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 221.3233 221.3166 R2 221.3166 221.3128 R1 221.3133 221.3104 PP 221.3066 221.3066 S1 221.3033 221.3028 S2 221.2966 221.3004 S3 221.2933 221.2966

Bitcoin Cash Node אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 1.99M $15.85 M $13.87 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.19M קניות פעילות ל-3 ימים $8.77 M מכירות פעילות ל-3 ימים $8.96 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $13.99 M מכירות פעילות ל-7 ימים $13.95 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Bitcoin Cash Node זרימת הון זרימת נטו פנימה BCHUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.09 M 220.60 2026-08-20 $15.39 M 222.10 2026-08-19 $6.71 M 204.80 2026-08-18 $0.13 M 204.30 2026-08-17 $0.27 M 205.10 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Bitcoin Cash Node (BCH) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Bitcoin Cash Node מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT BCH $220.5 $220.5 $220.5 -0.76% 46.10K (USDT) סַחַר / USDC BCH $220.3 $220.3 $220.3 -0.76% 141.48 (USDT) סַחַר / BTC BCH $0.003031 $0.003031 $0.003031 -1.27% 58.63 (USDT) סַחַר / USD1 BCH $220.6 $220.6 $220.6 -0.76% 266.74 (USDT) סַחַר