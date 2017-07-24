BCH

Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.

שֵׁםBCH

דירוגNo.16

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.003%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)3,037.19%

אספקת מחזור19,922,896.875

מקסימום היצע21,000,000

אספקה כוללת19,922,896.875

שיעור מחזור0.9487%

תאריך הנפקה2017-07-24 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה555.89 USDT

שיא כל הזמנים4355.6201171875,2017-12-20

המחיר הנמוך ביותר75.0753135706,2018-12-15

בלוקצ'יין ציבוריBCH

Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.

