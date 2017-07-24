Bitcoin Cash Node (BCH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Bitcoin Cash Node (BCH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Bitcoin Cash Node (BCH) מידע Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process. אתר רשמי: http://bch.info מסמך לבן: https://bch.info/bitcoin.pdf סייר בלוקים: https://explorer.bitcoin.com/bch קנה BCHעכשיו!

Bitcoin Cash Node (BCH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bitcoin Cash Node (BCH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.98B $ 10.98B $ 10.98B ההיצע הכולל: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M אספקה במחזור: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M FDV (שווי מדולל מלא): $ 11.58B $ 11.58B $ 11.58B שיא כל הזמנים: $ 1,639.59 $ 1,639.59 $ 1,639.59 שפל כל הזמנים: $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 מחיר נוכחי: $ 551.5 $ 551.5 $ 551.5 למידע נוסף על Bitcoin Cash Node (BCH) מחיר

Bitcoin Cash Node (BCH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Cash Node (BCH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BCH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BCHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BCHטוקניומיקה, חקרו אתBCHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BCH מעוניין להוסיף את Bitcoin Cash Node (BCH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BCH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BCH ב-MEXC עכשיו!

Bitcoin Cash Node (BCH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BCHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BCH עכשיו את היסטוריית המחירים!

BCH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BCH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BCH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BCHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!