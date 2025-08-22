Banana (BANANAS31) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.006803. במהלך 24 השעות האחרונות, BANANAS31 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006775 לבין שיא של $ 0.0070702, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BANANAS31השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05919351623644855, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000318457851005224.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BANANAS31 השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -1.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Banana (BANANAS31) מידע שוק
$ 68.03M
$ 68.03M
$ 104.92K
$ 104.92K
$ 68.03M
$ 68.03M
10.00B
10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Banana הוא $ 68.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 104.92K. ההיצע במחזור של BANANAS31 הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.03M.
Banana (BANANAS31) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Bananaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00013738
-1.98%
30 ימים
$ +0.000223
+3.38%
60 ימים
$ -0.008828
-56.48%
90 ימים
$ +0.0000315
+0.46%
Banana שינוי מחיר היום
היום,BANANAS31 רשם שינוי של $ -0.00013738 (-1.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Banana שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000223 (+3.38%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Banana שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BANANAS31 ראה שינוי של $ -0.008828 (-56.48%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Banana שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000315 (+0.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.
Banana זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bananaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBanana לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.