Banana (BANANAS31) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Banana (BANANAS31), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Banana (BANANAS31) מידע Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon. אתר רשמי: http://bananaforscale.ai/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760 קנה BANANAS31עכשיו!

Banana (BANANAS31) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Banana (BANANAS31), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 68.40M $ 68.40M $ 68.40M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 68.40M $ 68.40M $ 68.40M שיא כל הזמנים: $ 0.0741098 $ 0.0741098 $ 0.0741098 שפל כל הזמנים: $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 מחיר נוכחי: $ 0.00684 $ 0.00684 $ 0.00684 למידע נוסף על Banana (BANANAS31) מחיר

Banana (BANANAS31) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Banana (BANANAS31) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BANANAS31 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BANANAS31האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BANANAS31טוקניומיקה, חקרו אתBANANAS31המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BANANAS31 מעוניין להוסיף את Banana (BANANAS31) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BANANAS31, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BANANAS31 ב-MEXC עכשיו!

Banana (BANANAS31) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BANANAS31עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BANANAS31 עכשיו את היסטוריית המחירים!

BANANAS31 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BANANAS31 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BANANAS31 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BANANAS31עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

