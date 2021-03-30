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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Axie Infinity, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Axie Infinity, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Axie Infinity (AXS) ניתוח טכני היום

Axie Infinity (AXS) ניתוח טכני היום

דף Axie Infinity הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AXS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Axie Infinity למטה.

Axie Infinity (AXS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.9596--+10.61%+2.75%-16.66%
למידע נוסף על Axie Infinity מחיר

Axie Infinity אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Axie Infinity במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 13
נייטרלי 2
קנה 11
ממוצעים נעים:קנהמכור 5נייטרלי 1קנה 8
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.9599
0.9599
R2
0.9599
0.9598
R1
0.9598
0.9598
PP
0.9598
0.9598
S1
0.9597
0.9597
S2
0.9597
0.9597
S3
0.9596
0.9597

Axie Infinity אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.36M
$11.68 M
$12.04 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.31 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.35 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.10 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.13 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Axie Infinity זרימת הון

זרימת נטו פנימהAXSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.95
2026-08-20-$0.04 M0.95
2026-08-19$0.01 M0.87
2026-08-18$0.00 M0.84
2026-08-17$0.06 M0.86

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Axie Infinity

סחור ב Axie Infinity (AXS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Axie Infinity מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAXS
$0.9596
$0.9596$0.9596
+1.34%
82.19K (USDT)
/USDCAXS
$0.9595
$0.9595$0.9595
+1.40%
58.31K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

AXS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AXS
AXS
USD
USD

1 AXS = 0.9596 USD

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