Axie Infinity (AXS) ניתוח טכני היום דף Axie Infinity הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AXS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Axie Infinity למטה. הירשם

Axie Infinity (AXS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.9596 -- +10.61% +2.75% -16.66%

Axie Infinity אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Axie Infinity במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 13 נייטרלי 2 קנה 11 ממוצעים נעים : קנה מכור 5 נייטרלי 1 קנה 8 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.9599 0.9599 R2 0.9599 0.9598 R1 0.9598 0.9598 PP 0.9598 0.9598 S1 0.9597 0.9597 S2 0.9597 0.9597 S3 0.9596 0.9597

Axie Infinity אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.36M $11.68 M $12.04 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.04M קניות פעילות ל-3 ימים $0.31 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.35 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $1.10 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.13 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Axie Infinity זרימת הון זרימת נטו פנימה AXSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.95 2026-08-20 -$0.04 M 0.95 2026-08-19 $0.01 M 0.87 2026-08-18 $0.00 M 0.84 2026-08-17 $0.06 M 0.86 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Axie Infinity (AXS) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Axie Infinity מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT AXS $0.9596 $0.9596 $0.9596 +1.34% 82.19K (USDT) סַחַר / USDC AXS $0.9595 $0.9595 $0.9595 +1.40% 58.31K (USDT) סַחַר