Axie Infinity (AXS) מידע Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives. אתר רשמי: https://axieinfinity.com/ מסמך לבן: https://whitepaper.axieinfinity.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/HysWcbHiYY9888pHbaqhwLYZQeZrcQMXKQWRqS7zcPK5 קנה AXSעכשיו!

Axie Infinity (AXS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Axie Infinity (AXS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 382.55M $ 382.55M $ 382.55M ההיצע הכולל: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M אספקה במחזור: $ 166.54M $ 166.54M $ 166.54M FDV (שווי מדולל מלא): $ 620.19M $ 620.19M $ 620.19M שיא כל הזמנים: $ 165.523 $ 165.523 $ 165.523 שפל כל הזמנים: $ 0.12343134 $ 0.12343134 $ 0.12343134 מחיר נוכחי: $ 2.297 $ 2.297 $ 2.297 למידע נוסף על Axie Infinity (AXS) מחיר

Axie Infinity (AXS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Axie Infinity (AXS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AXS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AXSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AXSטוקניומיקה, חקרו אתAXSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AXS מעוניין להוסיף את Axie Infinity (AXS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AXS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AXS ב-MEXC עכשיו!

Axie Infinity (AXS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AXSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AXS עכשיו את היסטוריית המחירים!

AXS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AXS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AXS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AXSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

